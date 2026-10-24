वनडे क्रिकेटर: बतौर सलामी बल्लेबाज सर्वाधिक शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी

भारतीय टीम से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मिताली राज, पूनम राउत, तिरुष कामिनी और जया शर्मा ने वनडे में 2-2 शतक लगाए थे।

मिताली ने सिर्फ 6 वनडे मैचों में ओपनिंग की थी, जिसमें उन्होंने कुल 305 रन बनाए थे। उन्होंने नंबर-3 और नंबर-4 पर ज्यादा बल्लेबाजी की थी।

राउत ने बतौर सलामी बल्लेबाज 1,600 से अधिक रन बनाए थे।

बतौर सलामी बल्लेबाज जया ने 2,000 से अधिक रन बनाए थे।