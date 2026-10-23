भारत बनाम जिम्बाब्वे: प्रतीका रावल ने वनडे करियर का तीसरा शतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े

प्रतिका ने मैच में 96 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनके बल्ले से 15 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 104.17 की रही।

इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना के साथ 93 गेंदों में 94 रन जोड़े। वहीं, शफाली वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 गेंदों में 106 रन की साझेदारी निभाई।

मंधाना के बल्ले से 34 गेंदों में 32 रन निकले। वहीं, शफाली ने 33 गेंदों में 64 रन बनाए।