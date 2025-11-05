वनडे क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका की ओर से 50+ रन की पारी खेलने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को पाकिस्तान दौरे पर वनडे सीरीज के पहले मैच में हार मिली। इकबाल स्टेडियम में हुए मैच में प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 263 रन बनाए। मेहमान टीम से लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने 57 रन की पारी खेली। वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से वनडे में 50+ रन की पारी खेलने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (19 साल और 222 दिन) प्रोटियाज टीम के इस सलामी बल्लेबाज प्रीटोरियस ने पहले पावरप्ले में नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और सलमान आगा के खिलाफ संभलकर बल्लेबाजी की। उन्होंने मौके मिलने पर उम्दा शॉट लगाए और अपनी डेब्यू पारी में अर्धशतक पूरा किया। वह 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। प्रीटोरियस की पारी का अंत सैम अयूब ने किया। यह लिस्ट-A करियर में उनका कुल चौथा अर्धशतक रहा।

#2 जैक्स कैलिस (20 साल और 93 दिन) पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने 20 साल की उम्र में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने 1996 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ डरबन में खेले गए मैच में 107 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 67 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। कैलिस के अलावा टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए ने भी अर्धशतक (78) लगाया था।

#3 क्विंटन डिकॉक (20 साल और 326 दिन) डिकॉक भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्होंने 20 साल और 326 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा था। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2013 में अबुधाबी में खेले गए मैच में 135 गेंदों में 112 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया था। डिकॉक के शतक की मदद से प्रोटियाज टीम ने वो मैच 28 रन से जीता था।