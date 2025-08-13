वनडे क्रिकेट: पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच अगस्त 2025 में वनडे सीरीज खेली गई। 3 मैचों की सीरीज में कैरेबियाई टीम को 2-1 से जीत मिली। 34 साल बाद ये पहला मौका था जब वेस्टइंडीज ने किसी वनडे सीरीज में पाकिस्तान को हराया। सीरीज के आखिरी मुकाबले में शाई होप की टीम को 202 रन से जीत मिली। आइए वेस्टइंडीज द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ रनों के लिहाज से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत पर नजर डालते हैं।

#1 202 रन, ब्रायन लारा स्टेडियम, 2025 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 294/6 का स्कोर बनाया। शाई होप के बल्ले से 94 गेंदों में 120 रन निकले। नसीम शाह और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 92 रन पर ऑलआउट हो गई। जेडन सील्स ने घातक गेंदबाजी करते हुए 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट लिए। पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और उसे 202 रन से हार मिली।

#2 150 रन, क्राइस्टचर्च स्टेडियम, 2015 साल 2015 के वनडे विश्व कप में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ रनों के लिहाज से अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 310/6 का बड़ा स्कोर बनाया था। आंद्रे रसेल के बल्ले से सिर्फ 13 गेंदों में 42 रन निकले थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 160 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। वेस्टइंडीज के लिए जेरम टेलर और रसेल ने 3-3 विकेट चटकाए थे। सुलेमान बेन को 2 सफलता मिली थी।

#3 133 रन, सिडनी, 1992 पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की तीसरी सबसे बड़ी जीत 1992 में आई थी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रायन लारा (96) की शानदार पारी की मदद से 214/9 का स्कोर बना दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 81 रन पर ऑलआउट हो गई थी। उनका कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। फिल सिमंस ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए थे। वेस्टइंडीज ने 133 रन से जीत दर्ज की थी।