वनडे क्रिकेट: भारत के इन गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की मजबूत और आक्रामक बल्लेबाजी लाइन-अप के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। कुछ दिग्गजों ने अपनी लाइन-लेंथ, सटीकता और कौशल के दम पर अफ्रीकी बल्लेबाजों को बार-बार परेशान किया और ढेरों विकेट हासिल किए। ऐसे में आगामी सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
अनिल कुंबले (46 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 1992 में खेला था। आखिरी बार वह 2006 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 40 मुकाबले खेले थे और इसकी 39 पारियों में 32 की औसत से 46 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/25 का रहा था।
#2
हरभजन सिंह (31 विकेट)
दूसरे स्थान पर एक और पूर्व दिग्गज भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह हैं। उन्होंने साल 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2015 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 24 मुकाबलों खेले थे और इसकी 23 पारियों में 31.74 की औसत से 31 विकेट लिए थे। उनका इस टीम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/27 का रहा था।
#3
जवागल श्रीनाथ (28 विकेट)
भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहला मुकाबला 1991 में खेला था। आखिरी बार वह 2001 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 33 मुकाबले खेले थे और इसकी 33 पारियों में 50.25 की बेहद खराब औसत से 28 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/34 का रहा था।
#4
कुलदीप यादव (27 विकेट)
भारतीय टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2018 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 13 वनडे मैच खेले हैं। इसकी 13 पारियों में 16.51 की औसत से 27 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 3 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/18 का रहा है।