वनडे क्रिकेट: भारत के इन गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

#1 अनिल कुंबले (46 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 1992 में खेला था। आखिरी बार वह 2006 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 40 मुकाबले खेले थे और इसकी 39 पारियों में 32 की औसत से 46 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए थे और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/25 का रहा था।

#2 हरभजन सिंह (31 विकेट) दूसरे स्थान पर एक और पूर्व दिग्गज भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह हैं। उन्होंने साल 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2015 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 24 मुकाबलों खेले थे और इसकी 23 पारियों में 31.74 की औसत से 31 विकेट लिए थे। उनका इस टीम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/27 का रहा था।

#3 जवागल श्रीनाथ (28 विकेट) भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहला मुकाबला 1991 में खेला था। आखिरी बार वह 2001 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 33 मुकाबले खेले थे और इसकी 33 पारियों में 50.25 की बेहद खराब औसत से 28 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/34 का रहा था।

