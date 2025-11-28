वनडे क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच हमेशा से रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों में कई भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ढेरों रन बनाए हैं। कुछ दिग्गजों ने अपनी क्लास और निरंतरता से दक्षिण अफ्रीका की मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड कायम किए हैं। आइए आगामी सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (2,001 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने साल 1991 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2011 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 57 मुकाबलों की 57 पारियों में 35.73 की औसत से 2,001 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 200* रन रहा था।

#2 विराट कोहली (1,504 रन) भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मुकाबला 2010 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 31 मुकाबले खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 1,504 रन बनाए हैं। उनकी औसत 65.39 और स्ट्राइक रेट 85.74 की रही है। उनके बल्ले से 5 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 160* रन रहा है।

Advertisement

#3 सौरव गांगुली (1,313 रन) भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2007 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 29 वनडे मुकाबले खेले थे। इसकी 29 पारियों में 50.50 की उम्दा औसत के साथ 1,313 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 शतक और 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141* रन था।

Advertisement