मैथ्यू ब्रीट्जके ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

वनडे क्रिकेट: डरबन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने शतक लगाए

लेखन अंकित पसबोला 04:02 pm Sep 25, 202604:02 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 67 रन से शिकस्त दी। इस मैच में मैथ्यू ब्रीट्जके ने बेहतरीन शतक (112) लगाया। डरबन के मैदान पर खेले गए मैच में प्रोटियाज टीम ने 297/8 का स्कोर बनाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी 230 रन पर सिमट गई। इस बीच डरबन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।