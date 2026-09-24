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दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू ब्रीट्जके ने वनडे में अपना दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
मैथ्यू ब्रीट्जके ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू ब्रीट्जके ने वनडे में अपना दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Sep 24, 2026
05:11 pm
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के मैथ्यू ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ही शतक साबित हुआ। यह ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ उनके बल्ले से निकलने वाली तीसरी 50+ रन की पारी रही। इस बीच उन्होंने कप्तान तेम्बा बावुमा के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

शानदार रही ब्रीट्जके की पारी 

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जब 29 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब ब्रीट्जके क्रीज पर आए।

उन्होंने बावुमा के साथ मिलकर 54 रन की साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने मार्को यानसेन के साथ भी अर्धशतकीय साझेदारी निभाई।

एक छोर से टिककर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 100 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

करियर 

ऐसा है ब्रीट्जके का वनडे करियर 

ब्रीट्जके ने अपना पहला वनडे मुकाबला फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।

उन्होंने अब तक 15 मैचों की 14 पारियों में लगभग 60 की औसत के साथ 800 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।

इस बीच उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 150 रन रहा है।

ब्रीट्जके ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 2 टेस्ट और 13 टी-20 भी खेले हैं।

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