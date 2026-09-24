दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू ब्रीट्जके ने वनडे में अपना दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

ब्रीट्जके ने अपना पहला वनडे मुकाबला फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।

उन्होंने अब तक 15 मैचों की 14 पारियों में लगभग 60 की औसत के साथ 800 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।

इस बीच उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 150 रन रहा है।

ब्रीट्जके ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 2 टेस्ट और 13 टी-20 भी खेले हैं।