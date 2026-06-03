वनडे क्रिकेट: इन पाकिस्तानी कप्तानों ने मैच की पहली गेंद पर लिया है विकेट

#1 वसीम अकरम (1993 बनाम जिम्बाब्वे) वसीम अकरम ऐसा कारनामा करने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बने थे। इस दिग्गज गेंदबाज ने 1993 में लाहौर में हुए वनडे की पहली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज एंडी फ्लॉवर का विकेट लिया था। उस मैच में अकरम ने अपने 7 ओवर में 15 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे की टीम 143 रन पर सिमट गई थी और पाकिस्तान ने आसान जीत दर्ज की थी।

#2 वकार यूनिस (बनाम इंग्लैंड, 2001) पाकिस्तान ने 2001 में हेडिंग्ले में खेले गए वनडे मैच में इंग्लैंड को हराया था। उस मैच में पाकिस्तान की कप्तान वकार यूनिस ने की थी। उस मुकाबले में वकार ने पहली ही गेंद पर विपक्षी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक को आउट किया था। पाकिस्तान के कप्तान की सटीक यॉर्कर का ट्रेस्कोथिक के पास कोई जवाब नहीं दिखा था। उन्होंने मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट लिए थे।

Advertisement