वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के इन बल्लेबाजों ने एशिया में लगाए हैं 5 या अधिक शतक 

#1 नाथन एस्टल (6 शतक) एशिया में नाथन एस्टल ने 6 शतक की मदद से 31.11 की औसत के साथ 1,836 रन बनाए थे। उन्होंने भारत में 20 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 41.25 की औसत और 77.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 825 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 4 शतक लगाए थे। श्रीलंका में एस्टल ने 12 पारियों में 41.50 की औसत और 74.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 498 रन बनाए थे। उन्होंने श्रीलंका में 2 शतक लगाए थे।

#2 डेरिल मिचेल (5 शतक) मिचेल ने एशिया में अपनी शुरुआती 28 पारियों में 56.03 की औसत और 98.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,457 रन बनाए, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। उन्होंने भारत में खेलते हुए 66.75 की औसत के साथ 801 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक लगाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पाकिस्तान में भी 2 शतक लगाए हैं। उन्होंने श्रीलंका और बांग्लादेश में कोई वनडे मैच नहीं खेला है।

#3 रचिन रविंद्र (5 शतक) रचिन रविंद्र भी इस सूची में शुमार हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एशिया में अब तक 21 वनडे खेले हैं, जिसमें 50.72 की औसत के साथ 913 रन बनाए। उन्होंने 5 शतक भी लगाए। रविंद्र ने भारत में खेलते हुए 3 शतकों की मदद से 578 रन बनाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में 2 शतक लगाए हैं। वह अब तक बांग्लादेश और UAE के मोई शतक नहीं लगा सके हैं।

