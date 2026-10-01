रोहित ने पूरे किए अपने 12,000 वनडे रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे कम पारियों में अपने 12,000 रन पूरे किए

लेखन अंकित पसबोला 10:03 am Oct 01, 202610:03 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 35वां शतक साबित हुआ। इस पारी के दौरान उन्होंने वनडे प्रारूप में 12,000 रन पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाले विश्व के सिर्फ 7वें बल्लेबाज बने। इस बीच वनडे प्रारूप में सबसे कम पारियों में 12,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।