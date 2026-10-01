वनडे क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे कम पारियों में अपने 12,000 रन पूरे किए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 35वां शतक साबित हुआ। इस पारी के दौरान उन्होंने वनडे प्रारूप में 12,000 रन पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाले विश्व के सिर्फ 7वें बल्लेबाज बने। इस बीच वनडे प्रारूप में सबसे कम पारियों में 12,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
विराट कोहली (242 पारी)
कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। उन्होंने 242 पारियों में 12,000 रन पूरे किए थे।
उन्होंने दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान ये मुकाम हासिल किया था।
बता दें कि कोहली वनडे में 10 से लेकर 15 हजार तक के मुकाम को सबसे तेज हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं।
उन्होंने हाल ही में अपने वनडे करियर में 15,000 रन का आंकड़ा छूआ था।
#2
रोहित शर्मा (282 पारी)
रोहित ने साल 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
उन्होंने 290 मैच की 282 पारियों में लगभग 50 की औसत के साथ 12,000 रन पूरे किए।
वह 12,000 वनडे रन पूरे करने वाले 7वें बल्लेबाज बने।
भारतीय बल्लेबाजों के अलावा कुमार संगाकारा, रिकी पोंटिंग, सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्धने ऐसा कर चुके हैं।
रोहित भारत में खेलते हुए 5,000 से अधिक रन अपने नाम कर चुके हैं।
#3
सचिन तेंदुलकर (300 पारी)
तेंदुलकर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2003 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी 300वीं पारी में 12,000 रन पूरे किए थे।
वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये मुकाम हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने थे।
तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में सर्वाधिक 18,426 रन बनाए थे। उन्होंने इस बीच 49 शतक भी लगाए थे।
तेंदुलकर वनडे में 12 से लेकर 18,000 रन तक के आंकड़े को सबसे पहले छूने वाले बल्लेबाज हैं।