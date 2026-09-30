रोहित शर्मा 12,000 वनडे रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने, तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ा

रोहित शर्मा 12,000 वनडे रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने, तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में जोरदार पारी खेली। इस बीच उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 12,000 रन भी पूरे किए। वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद इस आंकड़े को छूने वाले तीसरे भारतीय बने। उन्होंने अपनी पारी का 73वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही रोहित की पारी
रोहित ने पारी का दूसरा ओवर करने आए अलजारी जोसेफ के खिलाफ 2 चौके और एक छक्का लगाया।
उन्होंने गुवाहटी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
उनकी और गिल की बदौलत भारतीय टीम ने 12वें ओवर में ही अपना 100 रन का आंकड़ा पार किया।
उन्होंने कीमो पॉल के एक ओवर में 2 छक्के भी लगाए।
उन्होंने 72 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।
उपलब्धि
दूसरे सबसे तेज 12,000 वनडे रन वाले भारतीय
रोहित ने अपने बेमिसाल वनडे करियर की 282 पारियों में 12,000 रन पूरे किए।
क्रिकइंफो के मुताबिक, वह कोहली के बाद इस आंकड़े को छूने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बने।
उन्होंने इस मामले में पूर्व महान बल्लेबाज तेंदुलकर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि तेंदुलकर ने 300 पारियों में 12,000 रन पूरे किए थे।
वहीं, कोहली ने 242 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।
जानकारी
इस सूची में शामिल हुए रोहित
रोहित वनडे में 12,000 रन पूरे करने वाले विश्व के कुल 7वें बल्लेबाज बने। भारतीय बल्लेबाजों के अलावा कुमार संगाकारा, रिकी पोंटिंग, सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्धने ऐसा कर चुके हैं।