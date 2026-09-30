रोहित शर्मा 12,000 वनडे रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने, तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ा

रोहित ने पारी का दूसरा ओवर करने आए अलजारी जोसेफ के खिलाफ 2 चौके और एक छक्का लगाया।

उन्होंने गुवाहटी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

उनकी और गिल की बदौलत भारतीय टीम ने 12वें ओवर में ही अपना 100 रन का आंकड़ा पार किया।

उन्होंने कीमो पॉल के एक ओवर में 2 छक्के भी लगाए।

उन्होंने 72 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।