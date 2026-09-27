विराट कोहली बने वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले मैच के दौरान बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने वनडे करियर के 15,000 रन पूरे किए। उन्होंने सीरीज के पहले वनडे मैच में अपना 59वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। वह विश्व क्रिकेट में इस आंकड़े को छूने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। आइए उनके वनडे क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
तेंदुलकर के बाद 15,000 रन वाले दूसरे खिलाड़ी बने कोहली
कोहली ने अपने वनडे करियर में 315वें मैच की 303 पारियों में 15,000 रन पूरे किए। उन्होंने लगभग 60 की औसत के साथ ये आंकड़ा छूआ।
कोहली वनडे प्रारूप में फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही उनसे अधिक रन बना चुके हैं। बता दें कि पूर्व महान बल्लेबाज तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर का अंत 18,426 रन के साथ किया था।
तेंदुलकर और कोहली के बाद इस सूची में कुमार संगाकारा (14,234) हैं।
जानकारी
कोहली ने तेंदुलकर से तेज छूआ ये आंकड़ा
तेंदुलकर ने 377वीं पारी में अपने 15,000 रन पूरे किए थे। ऐसे में कोहली सबसे तेज (303 पारियों में) ये आंकड़ा छूने वाले खिलाड़ी बने।
आंकड़े
घर पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कोहली
कोहली ने घरेलू मैदान पर खेले गए 131 वनडे मैचों में 6,980 से अधिक रन बनाए हैं। वह घर पर खेलते हुए सर्वाधिक रन वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है।
बता दें कि तेंदुलकर ने घरेलू मैदान पर खेले गए 164 वनडे मैचों में 48.11 की औसत से 6,976 रन बनाए थे।
कोहली और तेंदुलकर के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने घर पर 6,000 रन का आंकड़ा नहीं छूआ है।
करियर
बेमिसाल है कोहली का वनडे करियर
कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 315 मैच की 303 पारियों में लगभग 60 की औसत के साथ 15,000 से अधिक रन बना चुके हैं।
इस दौरान उन्होंने 79 अर्धशतक के साथ रिकॉर्ड 55 शतक भी जड़े हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 183 रन का है।
वह अपने इस बेमिसाल वनडे करियर में 170 से अधिक छक्के लगा चुके हैं।