विराट कोहली बने वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा

कोहली ने घरेलू मैदान पर खेले गए 131 वनडे मैचों में 6,980 से अधिक रन बनाए हैं। वह घर पर खेलते हुए सर्वाधिक रन वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है।

बता दें कि तेंदुलकर ने घरेलू मैदान पर खेले गए 164 वनडे मैचों में 48.11 की औसत से 6,976 रन बनाए थे।

कोहली और तेंदुलकर के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने घर पर 6,000 रन का आंकड़ा नहीं छूआ है।