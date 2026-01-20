वनडे क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50+ रन बनाए

वनडे क्रिकेट में भी अब तेज रन गति से बल्लेबाजी करने का चलन बड़ा है। बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और परिणामस्वरूप पिछले कुछ सालों में 50 ओवर प्रारूप के क्रिकेट में टीमें कई मौकों पर विशाल स्कोर बनाती हैं। अब 300 रन से अधिक का स्कोर भी सुरक्षित नहीं समझा जाता है। इस बीच उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 100+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50+ रन के स्कोर बनाए।

#1 सचिन तेंदुलकर (56) पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 56 पारियों में 100 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 50+ रन के स्कोर बनाए थे। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाए थे। अपने वनडे करियर में तेंदुलकर ने 463 मैच खेले थे, जिसमें 44.83 की औसत के साथ 18,426 रन बनाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 200 रन (गेंद- 147) रहा था, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 136.05 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे।

#2 विराट कोहली (55) विराट कोहली ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ संपन्न हुई वनडे सीरीज में क्रमशः 93, 23 और 124 रन बनाए थे। उन्होंने 55 पारियों में 100+ की स्ट्राइक-रेट से 50 से अधिक रन के स्कोर बनाए हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने वनडे करियर में 58.71 की उम्दा औसत के साथ 14,797 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक शामिल हैं। वनडे में 183 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

#3 एबी डिविलियर्स (54) एबी डिविलियर्स भी इस सूची का हिस्सा हैं। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने 100+ की स्ट्राइक रेट से 54 पारियों में 50+ रन के स्कोर किए थे। उन्होंने 228 वनडे मैचों में 53.24 की औसत से 9,577 रन बनाए थे। इसमें 25 शतक और 53 अर्धशतक शामिल थे। विश्व कप 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 66 गेंदों में 162 रन बनाए थे। उन्होंने 150 रन पूरे करने के लिए 64 गेंदें लीं थी।

