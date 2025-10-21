वनडे क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने बतौर ओपनर बनाए हैं सर्वाधिक रन, शीर्ष पर है यह दिग्गज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे में बड़ी पारी खेलने में असफल रहे और केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि, उन्होंने एक खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली। वह अब बतौर ओपनर सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले संयुक्त 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगूली की बराबरी की है। आइए बतौर ओपनर सर्वाधिक वनडे रन बनाने खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।
#1
सचिन तेंलुदकर - 15,310 रन
बतौर ओपनर सर्वाधिक वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने वनडे करियर की 340 पारियों में बतौर ओपनर करीब 50 की औसत से 15,310 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 45 शतक और 75 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 200 रन का रहा था। वह अपने करियर में बतौर ओपनर 12 बार बिना खाता खोले भी आउट हुए है।
#2
सनथ जयसूर्या - 12,740 रन
इस सूची में दूसरे पायदान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर की 383 पारियों में बतौर ओपनर बल्लेबाज 35 से अधिक की औसत से 12,740 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 28 शतक और 66 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 189 रन का रहा था। वह अपने करियर में बतौर ओपनर 29 बार बिना खाता खोले भी आउट हुए है।
#3
क्रिस गेल - 10,179 रन
इस सूची में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल तीसरे पायदान पर काबिज हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर की 274 पारियों में बतौर ओपनर 40 से अधिक की औसत से 10,179 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 25 शतक और 53 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 215 रन का रहा था। वह अपने करियर में बतौर ओपनर 23 बार बिना खाता खोले भी आउट हुए है।
#4
एडम गिलक्रिस्ट - 9,200 रन
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट चौथे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर की 259 पारियों में बतौर ओपनर 35 से अधिक की औसत से 9,200 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 16 शतक और 53 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 172 रन का रहा था। वह अपने करियर में बतौर ओपनर 17 बार बिना खाता खोले भी आउट हुए है।
#5
रोहित शर्मा और सौरव गांगुली - 9,146 रन
इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और वर्तमान ओपनर रोहित शर्मा संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर है। गांगुली ने 236 पारियों में 9,146 रन बनाए थे। इसमें 19 शतक और 58 अर्धशतक शामिल थे। रोहित अब तक 185 पारियों में 55 से अधिक की औसत से इस आंकड़े को छू चुके हैं। उनके नाम 30 शतक और 45 अर्धशतक हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है। वह 8 बार शून्य पर आउट हुए हैं।