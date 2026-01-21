वनडे क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने 90 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं 10,000+ रन

वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक चुनिंदा बल्लेबाजों ने ही 10,000 रन का आंकड़ा छूआ है। भारत की बात करें तो अब तक 6 बल्लेबाजों ने ये मुकाम हासिल किया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा तक इस विशेष सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। विश्व क्रिकेट में अब तक सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने 90 से अधिक की स्ट्राइक-रेट से 10,000+ रन बनाए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (स्ट्राइक रेट- 93.82) विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 10,000+ रन बनाने वाले विश्व के 15 बल्लेबाजों में से सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट रखते हैं। उन्होंने अब तक 311 वनडे मैचों की 299 पारियों में 93.82 की स्ट्राइक रेट के साथ 14,797 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 54 शतक और 77 अर्धशतक लगाए हैं। कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ तेंदुलकर (18,426) हैं।

जानकारी इस सूची में सबसे बेहतर औसत भी रखते हैं कोहली कोहली वनडे में 10,000 से अधिक रन वाले बल्लेबाजों में सबसे बेहतर औसत (58.71) वाले भी खिलाड़ी हैं। उनके बाद पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (50.57 की औसत से 10,773 रन) हैं। इस सूची में शामिल अन्य बल्लेबाजों का औसत 50 का नहीं हैं।

Advertisement

#2 रोहित शर्मा (स्ट्राइक रेट- 92.74) भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में अब तक 282 मैच खेले हैं, जिसकी 274 पारियों में 48.84 की औसत और 92.74 की स्ट्राइक रेट के साथ 11,577 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 264 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं।

Advertisement

#3 सनथ जयसूर्या (स्ट्राइक रेट- 91.20) श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या अपने समय के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक थे। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा (1989-2011) लंबे वनडे करियर में 445 मैच खेले थे, जिसकी 433 पारियों में उन्होंने 32.36 की औसत के साथ 13,430 रन बनाए थे। उन्होंने अपने वनडे करियर में 28 शतक और 68 अर्धशतक लगाए थे। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 189 रन रहा था। श्रीलंका में उनसे ज्यादा रन सिर्फ कुमार संगाकारा (14,234) ने बनाए हैं।