मेंडिस ने खेली शतकीय पारी (तस्वीर: एक्स/@OfficialSLC)

वनडे क्रिकेट: इन एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ उनके घर पर शतक लगाए

लेखन अंकित पसबोला 10:50 am Sep 25, 202610:50 am

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान कुसल मेंडिस ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 121 रन की पारी खेली। उनके शतक की मदद से श्रीलंका ने इस मैच में 16 रन से जीत दर्ज की। इसके साथ भी मेंडिस इंग्लैंड में उनके खिलाफ शतक लगाने वाले श्रीलंका के सिर्फ दूसरे विकेटकीपर बने। इस बीच एशिया के उन विकेटकीपर बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाए हैं।