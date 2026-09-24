कुसल मेंडिस ने दूसरे वनडे में लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@OfficialSLC)

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: कुसल मेंडिस ने वनडे में अपना 7वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 07:16 pm Sep 24, 202607:16 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान कुसल मेंडिस ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में बेहतरीन शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 7वां और इंग्लैंड के खिलाफ पहला शतक साबित हुआ। यह इंग्लैंड की धरती पर उनके बल्ले से निकलने वाली पहली शतकीय पारी रही। इस बीच उन्होंने कामिंदु मेंडिस के साथ मिलकर बड़ी शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।