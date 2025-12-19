न्यूजीलैंड क्रिकेट के CEO स्कॉट वीनिनक ने की इस्तीफा देने की घोषणा, जानिए क्या रहा कारण

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्कॉट वीनिनक ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। वह 30 जनवरी, 2026 को आधिकारिक तौर पर अपने पद से हट जाएंगे। यह निर्णय ढाई साल के कार्यकाल के बाद आया है, जो मैदान पर सफलताओं से भरा रहा, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीतिक मतभेद बढ़ते गए। ये मतभेद मुख्य रूप से दीर्घकालिक प्राथमिकताओं और न्यूजीलैंड की घरेलू क्रिकेट संरचना में टी-20 क्रिकेट की भूमिका को लेकर थे।

मतभेद वीनिनक ने हितधारकों के साथ मतभेदों को स्वीकार किया वीनिनक ने एक बयान में स्वीकार किया कि उनका दृष्टिकोण कई सदस्य संघों और न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन (NZCPA) से भिन्न है। उन्होंने कहा कि ये मतभेद मुख्य रूप से NZC की भविष्य की प्राथमिकताओं, जिनमें इसकी दीर्घकालिक दिशा और न्यूजीलैंड में टी-20 क्रिकेट की भूमिका को लेकर हैं। उन्होंने आगे कहा, "इन मतभेदों को देखते हुए, मेरा मानना ​​है कि संगठन के हित में यही होगा कि नया नेतृत्व NZC को आगे ले जाए।"

उपलब्धि वीनिनक के कार्यकाल में न्यूजीलैंड ने हासिल की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगस्त 2023 में NZC के CEO के रूप में वीनिनक की नियुक्ति न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक सफल दौर के साथ हुई। कीवी टीम ने महिला टी-20 विश्व कप जीता, जबकि पुरुष टीम ने 2024 में भारत में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत हासिल की और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी जगह बनाई। इन सफलताओं के बावजूद टी-20 क्रिकेट और घरेलू प्रतियोगिताओं के भविष्य की दिशाओं को लेकर रणनीतिक मतभेदों के बीच वीनिनक को पद छोड़ना पड़ा है।

Advertisement