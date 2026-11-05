वनडे क्रिकेट: लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

कोहली को दबाव की परिस्थितयों में बल्लेबाजी करना पसंद है। दूसरी पारी में उनके आंकड़े बेहद शानदार हैं।

उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 176 मैचों की 169 पारियों में 66.21 की औसत और 95.03 की स्ट्राइक रेट के साथ 8,741 रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 30 शतक और 46 अर्धशतक लगाए हैं।

पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 51.12 की औसत के साथ 6,442 रन बनाए हैं।