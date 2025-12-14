वनडे क्रिकेट: पाकिस्तान की धरती पर इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रतिद्वंद्विता हमेशा से रोमांचक मानी जाती है। पाकिस्तान की धरती पर खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए कभी आसान नहीं रहा, जहां चुनौतीपूर्ण पिचें और जबरदस्त दबाव रहता है। इसके बावजूद कई भारतीय बल्लेबाजों ने वहां शानदार प्रदर्शन करते हुए यादगार पारियां खेलीं और खूब रन बनाए। ऐसे में आइए उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

#1 युवराज सिंह (642 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह हैं। उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2004 में खेला था। आखिरी बार वह यहां 2008 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने वहां 15 वनडे मुकाबले खेले थे और इसकी 15 पारियों में 64.20 की औसत से 642 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107* रन रहा था।

#2 वीरेंद्र सहवाग (584 रन) दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। उनका बल्ला भी पाकिस्तान की धरती पर खूब चलता था। उन्होंने वहां अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2004 में खेला था। आखिरी बार सहवाग पाकिस्तान में 2008 में वनडे मैच खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 12 वनडे की 12 पारियों में 48.66 की औसत से 584 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा था।

#3 महेंद्र सिंह धोनी (546 रन) महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर अपना पहला वनडे मुकाबला 2006 में खेला था। आखिरी बार वह 2008 में वहां खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने पाकिस्तान में 11 वनडे मुकाबले खेले थे और इसकी 9 पारियों में 136.50 की उम्दा औसत के साथ 546 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन रहा था।

