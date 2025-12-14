टेस्ट क्रिकेट: एडिलेड के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा टेस्ट मैच एडिलेड, ओवल के मैदान पर खेला जाना है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 2-0 से आगे है। ऐसे में वह तीसरा मैच जीतकर इस सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अजेय बढ़त लेना चाहेगी। कंगारू टीम के कई सक्रिय गेंदबाजों ने एडिलेड के मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में आइए इस मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 नाथन लियोन (63 विकेट) पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज नाथन लियोन हैं। उन्होंने साल 2012 में इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक वहां 14 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 26 पारियों में 25.36 की औसत से 63 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 4 बार 5 विकेट हॉल भी इस मैदान पर लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/152 का रहा है। दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने एक बार 10 विकेट भी लिया है।

#2 शेन वॉर्न (56 विकेट) ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व महान गेंदबाज शेन वॉर्न इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1992 में इस मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह यहां 2006 में खेलते हुए नजर आए थे। एडिलेड के मैदान पर वॉर्न ने 13 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 26 पारियों में 30.44 की औसत से 56 विकेट लिए थे। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/80 का रहा था।

#3 मिचेल स्टार्क (55 विकेट) ऑस्ट्रेलिया टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2015 में इस मैदान पर अपना पहला मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 10 टेस्ट की 19 पारियों में 17.14 की औसत से 55 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/48 का रहा है। स्टार्क एशेज सीरीज 2025-26 में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं।

