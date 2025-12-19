वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन 

#1 सचिन तेंदुलकर (1,750 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 1990 में खेला था। आखिरी बार वह इस टीम के खिलाफ 2009 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 42 मैच की 41 पारियों में 46.05 की औसत से 1,750 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 186* रन रहा था।

#2 विराट कोहली (1,657 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2010 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 33 वनडे मुकाबले खेले हैं और उसकी 33 पारियों में 55.23 की उम्दा औसत के साथ 1,657 रन बनाने में सफल रहे है। उनके बल्ले से 6 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 154 रन रहा है।

#3 वीरेंद्र सहवाग (1,157 रन) सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला 2001 में खेला था। आखिरी बार वह 2010 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 23 वनडे मुकाबले खेले थे और इसकी 23 पारियों में 52.59 की औसत से 1,157 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 130 रन रहा था।

