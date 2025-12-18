सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26: झारखंड ने पहली बार जीता खिताब, फाइनल में हरियाणा को हराया

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। पुणे में हुए मैच में झारखंड ने ईशान किशन के शतक (101) की बदौलत 262/3 का स्कोर बनाया। जवाब में हरियाणा की टीम 18.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 193 रन ही बना सकी। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास में झारखंड का पहला खिताब है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती झारखंड की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड को विराट सिंह (2) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद किशन के शतक के साथ-साथ कुशाग्र ने 81 रन की पारी खेली। अंत में रॉबिन मिंज (31*) और अनुकूल रॉय (40*) ने टीम को 262/3 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में हरियाणा के पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर गए। इसके बाद यशवर्धन दलाल (53) और सामंत (38) के संघर्ष के बावजूद टीम लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही।

किशन किशन ने लगाया शतक किशन ने पहले विकेट के जल्दी आउट होने के बावजूद तेजी से बल्लेबाजी की। उन्होंने पावरप्ले के छठे और अमित राणा के पहले ओवर में 3 बड़े छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 71 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला, जब सुमित कुमार उनका कैच नहीं पकड़ सके। उन्होंने 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 49 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए।

किशन किशन ने मुश्ताक अली के एक सीजन में बनाए तीसरे सर्वाधिक रन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में किशन 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने 10 पारियों में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 517 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 2 ही अर्धशतक भी लगाए। वह अब एक मुश्ताक अली सीजन में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। बता दें कि उनसे आगे सिर्फ देवदत्त पडिक्कल (580 रन, 2019-20) और रोहन कदम (536 रन, 2018-19) हैं।

जानकारी झारखंड ने फाइनल का सर्वोच्च स्कोर बनाया झारखंड अब मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली टीम बनी। इससे पहले खिताबी मैच का सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड पंजाब के नाम (223/4 बनाम बड़ौदा, 2023) दर्ज था।

कुशाग्र कुशाग्र ने खेली उम्दा पारी नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए कुशाग्र ने अर्धशतक लगाया। वह 38 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए। उन्होंने इस सीजन में 10 पारियों में 60.28 की औसत और 161.68 की स्ट्राइक रेट के साथ 422 रन बनाए। उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाए। मुश्ताक इस संस्करण में किशन (517) और अंकित कुमार (448) के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

यशवर्धन दलाल यशवर्धन दलाल ने सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक हरियाणा ने जब 1 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब यशवर्धन दलाल क्रीज पर आए। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 22 गेंदों 53 में रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के भी लगाए। इस संस्करण में इस युवा बल्लेबाज ने 10 पारियों में 49.75 की औसत के साथ 398 रन बनाए।