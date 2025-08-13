वनडे क्रिकेट: कप्तान के तौर पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और उनके आंकड़े
वनडे क्रिकेट में कप्तान के तौर पर गेंदबाजी करना आसान नहीं होता, क्योंकि मैदान पर रणनीति बनाने के साथ-साथ खुद भी बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है। इसके बावजूद कुछ कप्तानों ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कमाल किया कि रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने न सिर्फ टीम की कमान संभाली, बल्कि गेंद के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को भी ध्वस्त किया। ऐसे में आइए कप्तान के तौर पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।
#1
वकार यूनिस (7/36 बनाम इंग्लैंड)
पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वकार यूनिस हैं। उन्होंने साल 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान के रूप में 7/36 के आंकड़े दर्ज किए थे। इंग्लैंड सिर्फ 156 रन पर ऑलआउट हो गई थी। यूनिस ने 3.60 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। जवाब में पाकिस्तान ने 39.5 ओवर में 153/4 का स्कोर बनाया था तभी दर्शकों का भारी हुजूम उतर आया, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पाकिस्तान को जीत दे दी गई थी।
#2
विवियन रिचर्ड्स (7/41 बनाम भारत)
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विवियन रिचर्ड्स इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1989 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कप्तानी करते हुए 41 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। दिल्ली में खेले गए उस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 176 रन पर ऑलआउट हो गई थी। रिचर्ड्स ने 9.4 ओवर गेंदबाजी की थी और उनकी इकॉनमी 4.24 की रही थी।
#3
ड्वेन ब्रावो (6/43 बनाम जिम्बाब्वे)
वेस्टइंडीज के एक और पूर्व खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कप्तान के रूप में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2013 में घातक गेंदबाजी की थी। ब्रावो ने 10 ओवर में 1 मेडन ओवर के साथ 43 रन खर्च करते हुए 6 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 4.30 की रही थी। जिम्बाब्वे ने 273/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्टइंडीज ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#4
गुलबदीन नायब (6/43 बनाम आयरलैंड)
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के गुलबदीन नायब इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2019 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ कप्तान के तौर पर शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने 9.2 ओवर में 43 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 4.60 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 305/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में आयरलैंड की टीम 179 रन पर ऑलआउट हो गई थी। अफगानिस्तान को 126 रन से जीत मिली थी।