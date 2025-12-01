वनडे क्रिकेट: घरेलू मैदानों पर सबसे ज्यादा 50+ रन के स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज 

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने बीते रविवार को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में 135 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 52वां शतक साबित हुआ और भारतीय टीम ने 17 रन से मैच में जीत हासिल की। अपनी इस पारी के साथ ही वह घरेलू मैदानों पर सबसे ज्यादा 50+ रन के स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (59) कोहली ने भारत में खेलते हुए यह अपना 25वां वनडे शतक लगाया। वह इस प्रारूप में घर पर खेलते हुए 34 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। कोहली ने भारत में कुल 125 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 122 पारियों में 60.94 की औसत और 96.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,460 रन बनाए हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 166* रन रहा है। अपने वनडे करियर में कोहली 14,000 से अधिक रन बना चुके हैं।

#2 सचिन तेंदुलकर (58) कोहली ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि तेंदुलकर ने भारत में कुल 58 पारियों में 50+ रन के स्कोर किए थे। इस बीच उन्होंने 20 शतक और 38 अर्धशतक लगाए थे। भारत में तेंदुलकर ने 164 वनडे मैच खेले थे, जिसकी 160 पारियों में 48.11 की औसत के साथ 6,976 रन बनाए थे। वह भारत में सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन वाले खिलाड़ी हैं।

#3 जैक्स कैलिस (46) दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में खेलते हुए कुल 46 पारियों में 50+ रन बनाए थे, जिसमें 6 शतक और 40 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने घरेलू मैदानों पर कुल 142 मैच खेले थे, जिसकी 135 पारियों में 46.64 की औसत के साथ 5,178 रन बनाए थे। अपने वनडे करियर में कैलिस ने कुल रन 11,579 बनाए थे और गेंदबाजी में 273 विकेट लिए थे।

