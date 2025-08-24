वनडे क्रिकेट: ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के एबी डिविलियर्स के नाम पर दर्ज है। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक (2015 में) लगाया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल शीर्ष पर हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की सूची में कैमरून ग्रीन ने भी खुद को स्थापित किया है। आइए ऑस्ट्रेलिया से सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
ग्लेन मैक्सवेल (40 गेंद, बनाम नीदरलैंड, 2023)
विश्व कप 2023 में मैक्सवेल ने नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। दिल्ली में खेले गए उस मैच में मैक्सवेल ने 44 गेंदों में 9 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 106 रन बनाए थे। उनके अलावा डेविड वार्नर (104) ने भी शतक जड़ा था। मैक्सवेल की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 399/8 का स्कोर बनाया था और उस मुकाबले को 309 रन से अपने नाम किया था।
#2
कैमरून ग्रीन (47 गेंद बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025)
कैमरून ग्रीन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान सिर्फ 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 55 गेंदों में 118 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 8 छक्के लगाए। यह ग्रीन के वनडे करियर का पहला शतक रहा। मैच में ग्रीन से पहले पारी की शुरुआत करने आए हेड और मार्श ने शतक लगाए और ऑस्ट्रेलिया ने 431/2 का स्कोर बनाया।
#3
ग्लेन मैक्सवेल (51 गेंद बनाम श्रीलंका, 2015)
विश्व कप 2015 के 32वें मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को 64 से हराया था। सिडनी में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 376/9 का स्कोर बनाया था। मेजबान टीम से मैक्सवेल ने सिर्फ 51 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। वह 53 गेंदों में 192.45 की स्ट्राइक रेट से 102 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए थे।
#4
जेम्स फॉकनर (57 गेंद बनाम भारत, बेंगलुरु, 2013)
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज जेम्स फॉकनर ने अपना इकलौता वनडे शतक भारत के खिलाफ 2013 में लगाया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मैच में भारत ने रोहित शर्मा के दोहरे शतक की बदौलत 383/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने जेम्स फॉकनर के शतक की मदद से 326 रन बनाए। फॉकनर ने 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। वह 73 गेंदों में 11 चौकों और 3 छक्के की मदद से 116 रन बनाकर आउट हुए थे।