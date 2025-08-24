कूपर कोनोली वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बने, शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा

गेंदबाजी जोरदार रही कोनोली की गेंदबाजी बाएं हाथ के स्पिनर कूपर कोनोली ने टोनी डी जोरजी (33) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। 22 वर्षीय इस युवा गेंदबाज ने डेवाल्ड ब्रेविस (49) के रूप में अपना दूसरा शिकार किया। मैके की पिच पर उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने वियान मुल्डर (5), कॉर्बिन बॉश (17) और केशव महाराज (2) को आउट किया। उन्होंने अपने 6 ओवर में 22 रन दिए। उनके अलावा जेवियर बार्टलेट और सीन एबॉट ने 2-2 विकेट लिए।

आंकड़े कोनोली ने पहली बार चटकाए 5 विकेट कोनोली ने 2024 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। अपने युवा करियर में अब तक उन्होंने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें 15.00 की औसत के साथ कुल 6 विकेट लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट लेने के अलावा वह भारत के खिलाफ 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। दिलचस्प रूप से यह दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उनका सिर्फ पहला ही वनडे मुकाबला था।

रिकॉर्ड कोनोली ने शेन वॉर्न का ये रिकॉर्ड तोड़ा कोनोली अब किसी एक वनडे मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बन गए हैं। उन्होंने महान शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें कि वॉर्न ने 33 रन देते हुए 5 विकेट (बनाम वेस्टइंडीज) लिए थे। 22 साल और 2 दिन की उम्र में कोनोली 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे युवा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रेग मैकडरमोट का रिकॉर्ड तोड़ा। मैकडरमोट ने 22 साल और 204 दिन की उम्र में 5 विकेट लिए थे।

परिचय अंडर-19 विश्व कप 2022 में कप्तानी कर चुके हैं कोनोली कोनोली एक प्रभावशाली बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं, जिनका जन्म 22 अगस्त, 2003 को पर्थ में हुआ था। वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। उन्होंने 2022 के अंडर-19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया था। उन्होंने बल्लेबाजी में 74.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 6 पारियों में कुल 74 रन बनाए थे। गेंदबाजी में उन्होंने 35.00 की औसत के साथ 5 विकेट लिए थे।