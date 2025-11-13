भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी

#1 लांस क्लूजनर (8/64, 1996) इस सूची में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी लांस क्लूजनर हैं। उन्होंने साल 1996 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में घातक गेंदबाजी की थी। भारतीय टीम चौथी पारी पारी में 467 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। क्लूजनर ने 21.3 ओवर में 4 मेडन के साथ 64 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे। पूरी भारतीय टीम 137 रन पर ऑलआउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका को 329 रन से जीत मिली थी।

#2 डेल स्टेन (7/51, 2010) दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन हैं। उन्होंने साल 2010 में नागपूर के मैदान पर भारतीय टीम के खिलाफ शानदार आंकड़े दर्ज किए थे। भारत की पहली पारी में उन्होंने 16.4 ओवर गेंदबाजी की थी। इस दौरान उन्होंने 6 मेडन ओवर के साथ 51 रन खर्च करते हुए 7 विकेट लिए थे। भारत की पारी 233 रनों पर समाप्त हुई थी। उस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 6 रन से जीता था।

#3 शार्दुल ठाकुर (7/61, 2022) शार्दुल ठाकुर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2022 में जोहान्सबर्ग के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7/61 के आंकड़े दर्ज किए थे। शार्दुल ने 17.5 ओवर गेंदबाजी की थी और 3 मेडन ओवर भी डाले थे। भारतीय टीम पहली पारी में 202 रन बनाकर आउट हो गई थी। शार्दुल की खतरनाक गेंदबाजी के कारण दक्षिण अफ्रीका की पारी 229 रन पर समाप्त हुई। हालांकि, ये मुकाबला भारतीय टीम 7 विकेट से हार गई थी।