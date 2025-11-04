द हंड्रेड 2026 से पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का नाम बदलकर सनराइजर्स लीड्स रखा गया, जानिए कारण 

सन ग्रुप जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और SA टी-20 लीग की सनराइजर्स ईस्टर्न केप के मालिक हैं। अब उन्होंने अपनी द हंड्रेड फ्रेंचाइजी टीम का भी नाम परिवर्तन कर दिया है। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को द हंड्रेड 2026 संस्करण से 'सनराइजर्स लीड्स' के नाम से जाना जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने हाल ही में इस टूर्नामेंट की फ्रेंचाइजी बिक्री शुरू की है, जिसके बाद यह बड़ा बदलाव सामने आया है।

टीम 1,092 करोड़ रुपये में खरीदी थी टीम सन ग्रुप ने द हंड्रेड लीग की फ्रेंचाइजी हासिल करने के लिए बड़ी बोली लगाई थी और उसने सफलता भी पाई थी। ECB ने इस डील में 49% हिस्सेदारी बेची थी, लेकिन आगे पूर्ण स्वामित्व का रास्ता खुला रखा था। यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब से बातचीत के बाद सन ग्रुप ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की 100% हिस्सेदारी 1,092 करोड़ रुपये में खरीदी और टीम का नाम बदलकर सनराइजर्स लीड्स कर दिया है।

हैदराबाद IPL की इन फ्रेंचाइजी ने खरीदी है टीमें इस साल की शुरुआत में ECB ने घोषणा की थी कि IPL की 4 फ्रेंचाइजी मालिकों को द हंड्रेड टीमों के लिए रणनीतिक साझेदार बनाया गया है। इनमें जीएमआर ग्रुप, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, RPSG ग्रुप और रिलायंस ग्रुप शामिल हैं। खास बात यह है कि इन साझेदारों को 1 अक्टूबर से टीमों का पूरा संचालन अधिकार मिलना था। ECB का मानना है कि यह साझेदारी इंग्लिश क्रिकेट में करोड़ों रुपये का निवेश लाएगी।

IPL IPL के तर्ज पर होगी नीलामी इंग्लैंड की 100 गेंदों प्रति पारी वाली प्रतियोगिता द हंड्रेड में 2026 से बड़ा बदलाव किया गया है। इस टूर्नामेंट में अब खिलाड़ियों की नीलामी प्रणाली लागू होगी, जो भारत की प्रसिद्ध लीग IPL की तर्ज पर होगी। नए नियमों के तहत टीमों को सीधे खिलाड़ियों को साइन करने की अनुमति होगी, जिसमें 2 विदेशी और 2 इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक टीम में कुल 16 से 18 खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति होगी।