लौरा वोल्वार्ड्ट वनडे क्रिकेट में दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज बनी, स्मृति मंधाना को छोड़ा पीछे 

रेटिंग वोल्वार्ड्ट ने हासिल किए सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक वोल्वार्ड्ट के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें करियर की सर्वश्रेष्ठ 814 रेटिंग अंक दिलाई है। वह अब मंधाना से 3 अंक आगे हैं, जो 811 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। मंधाना ने नॉकआउट चरण में बड़ी पारियां भले न खेली हों, लेकिन उनका प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा और उन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी जगह मिली। उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रन बनाए। कुल मिलाकर मंधाना ने 54.25 की औसत से 434 रन बनाए।

विश्व कप विश्व कप में ऐसे रहे वोल्वार्ड्ट के आंकड़े वोल्वार्ड्ट महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को खूब परेशान किया। इस खिलाड़ी ने 9 मैच खेले और इसकी 9 पारियों में 71.37 की औसत और 98.78 की स्ट्राइक रेट से 571 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 169 रन रहा। इस खिलाड़ी ने 73 चौके और 7 छक्के जड़े।

फायदा जेमिमा रोड्रिगेज पहली बार शीर्ष-10 खिलाड़ियों में हुईं शामिल भारत की जेमिमा रोड्रिगेज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शतकीय पारी खेलकर पहली बार ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के शीर्ष-10 में जगह बनाई है। उनकी शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 339 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा किया था। जेमिमा अब 658 रेटिंग अंकों के साथ 9वें स्थान पर हैं। वहीं, ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। दीप्ति ने टूर्नामेंट में 22 विकेट लिए और 215 रन बनाए।