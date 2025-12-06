न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: जस्टिन ग्रीव्स ने दोहरा शतक जड़कर ड्रॉ कराया पहला टेस्ट, ये बने रिकॉर्ड्स

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच क्राइस्टचर्च में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 466/8 के स्कोर पर घोषित करते हुए वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रन का लक्ष्य दिया था। इसके बाद वेस्टइंडीज ने जस्टिन ग्रीव्स (202*) और केमार रोच (58*) द्वारा 7वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी कर मैच को ड्रॉ पर समाप्त करा दिया। आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा वेस्टइंडीज ने इस तरह ड्रॉ कराया टेस्ट न्यूजीलैंड ने चौथे दिन वेस्टइंडीज टीम को 531 रन का असंभव लक्ष्य दिया था। उसके बाद कीवी टीम एक समय वेस्टइंडीज को 72 रन पर 4 झटके देते हुए जीत की ओर बढ़ती नजर आई, लेकिन शाई होप (140) और ग्रीव्स ने 196 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। उसके बाद ग्रीव्स ने रोच के साथ 7 विकेट के लिए 180* रन साझेदारी करते हुए 457/6 के स्कोर के साथ मैच को ड्रॉ पर समाप्त करा दिया।

शतक ग्रीव्स ने जड़ा टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक ग्रीव्स ने मैच में शानदार दोहरा शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक और पहला दोहरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 384 गेंदों में पूरा किया। वह अपनी पारी में 18 चौके जड़कर नाबाद रहे। वह अपने टेस्ट करियर में अब तक 12 मैच की 24 पारियों में 30.55 की औसत से 620 से अधिक रन बना चुके हैं। इसमें 2 शतक के अलावा 1 अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है।

Advertisement

अर्धशतक रोच ने जड़ा टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोच ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही अर्धशतक रहा है। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन का रहा था। वह अपनी पारी में 233 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 58 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह अब उनके टेस्ट करियर में 86 मैचों की 138 पारियों में 12.53 की औसत से 1,354 रन हो गए हैं। वह 291 विकेट भी चटका चुके हैं।

Advertisement

शतक होप ने जड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा पहला शतक ग्रीव्स से पहले होप ने 140 रन की शानदार शतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूती दी थी। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा और कीवी टीम के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 139 गेंदों में पूरा किया। होप ने साल 2025 में अपना दूसरा टेस्ट शतक लगाया है। इससे पहले उनके बल्ले से 8 साल तक टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं निकला था। उनके अब 44 टेस्ट की 84 पारियों में 2,100 से अधिक रन हो गए हैं।

रिकॉर्ड वेस्टइंडीज ने चौथी पारी में बनाया टेस्ट क्रिकेट इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर इस मैच को ड्रॉ कराने के साथ वेस्टइंडीज ने बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वह अब टेस्ट क्रिकेट इतिहास की चौथी पारी में दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नाम दर्ज है, जिसने साल 1939 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 विकेट पर 654 रन बनाए थे। उस समय टेस्ट मैच 12 दिन के खेले जाते थे।

रिकॉर्ड ग्रीव्स चौथी पारी में नंबर-6 पर दोहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज ग्रीव्स ने इस दोहरे शतक के साथ बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह टेस्ट की चौथी पारी में नंबर-6 पर खेलते हुए दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। इसी तरह वह चौथी पारी में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के 7वें और वेस्टइंडीज के चौथे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले जॉर्ज हेडली (223 बनाम इंग्लैंड, 1930), गॉर्डन ग्रीनिज (214 बनाम इंग्लैंड, 1984) और काइल मेयर्स (210 बनाम बांग्लादेश, 2021) यह कारनामा कर चुके हैं।

उपलब्धि ग्रीव्स ने हासिल की यह खास उपलब्धि ग्रीव्स अब वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट में नंबर-6 या उससे अधिक पर बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले दो बल्लेबाज यह कारनामा कर चुके हैं। पूर्व केरेबीयन बल्लेबाज डेनिस एटकिंसन ने साल 1955 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 219 रन की पारी खेली थी। उसके बाद साल 2019 में जेसन होल्डर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 202 रन की दोहरी शतकीय पारी खेली थी।

साझेदारी वेस्टइंडीज के लिए 7वें विकेट के लिए चौथी बड़ी साझेदारी ग्रीव्स और रोच के बीच 7वें विकेट के लिए 410 गेंदों में नाबाद 180 रन की साझेदारी हुई। यह टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज से 7वें विकेट के लिए चौथी बड़ी साझेदारी है। वेस्टइंडीज के लिए 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड डेनिस एटकिंसन और क्लेयरमोंटे डेपियाजा (347 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1955) के नाम दर्ज हैं। इसी तरह होल्डर और शेन डॉरिच (295* बनाम इंग्लैंड, 2019) दूसरे और मार्लोन सैमुअल-डेरेन सैमी (204 बनाम इंग्लैंड, 2012) तीसरे नंबर पर हैं।

गेंदबाजी कैसी रही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी? न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 43 ओवर में 10 मेडन के साथ 122 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए। इसी तरह मैट हेनरी 11 ओवर 29 रन देकर 1, जकारी फाउलकेस 33 ओवर में 6 मेडन के साथ 80 रन खर्च करते हुए 1 और माइकल ब्रेसवेल 55 ओवर में 11 मेडन के साथ 138 रन खर्च करते हुए 1 विकेट लेने में सफल रहे। रचिन रविंद्र विकेट रहित रहे।