न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: जस्टिन ग्रीव्स ने जड़ा टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के आखिरी दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक (202*) जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक और पहला दोहरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 384 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही वेस्टइंडीज टीम पूरे समय मैच में बनी रही और आखिर में ड्रॉ कराने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही ग्रीव्स की पारी और साझेदारी? वेस्टइंडीज को चौथी पारी में 531 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 72 रन के स्कोर पर कप्तान रोस्टन चेज (4) के रूप में चौथा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए ग्रीव्स ने शाई होप (140) के साथ 196 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। उसके बाद उन्होंने केमार रोच (58*) के साथ 7वें विकेट के लिए नाबाद 180 रन की साझेदारी निभाई। ग्रीव्स पारी में 388 गेंदों में 19 चौके जड़कर नाबाद रहे।

रिकॉर्ड चौथी पारी में नंबर-6 पर दोहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज ग्रीव्स ने इस दोहरे शतक के साथ बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह टेस्ट की चौथी पारी में नंबर-6 पर खेलते हुए दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। इसी तरह वह चौथी पारी में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के 7वें और वेस्टइंडीज के चौथे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले जॉर्ज हेडली (223 बनाम इंग्लैंड, 1930), गॉर्डन ग्रीनिज (214 बनाम इंग्लैंड, 1984) और काइल मेयर्स (210 बनाम बांग्लादेश, 2021) यह कारनामा कर चुके हैं।

उपलब्धि ग्रीव्स ने हासिल की यह खास उपलब्धि ग्रीव्स अब वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट में नंबर-6 या उससे अधिक पर बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले दो बल्लेबाज यह कारनामा कर चुके हैं। पूर्व केरेबीयन बल्लेबाज डेनिस एटकिंसन ने साल 1955 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 219 रन की पारी खेली थी। उसके बाद साल 2019 में जेसन होल्डर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ नाबाद 202 रन की दोहरी शतकीय पारी खेली थी।

साझेदारी वेस्टइंडीज के लिए 7वें विकेट के लिए चौथी बड़ी साझेदारी ग्रीव्स और रोच के बीच 7वें विकेट के लिए 410 गेंदों में नाबाद 180 रन की साझेदारी हुई। यह टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज से 7वें विकेट के लिए चौथी बड़ी साझेदारी है। वेस्टइंडीज के लिए 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड डेनिस एटकिंसन और क्लेयरमोंटे डेपियाजा (347 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1955) के नाम दर्ज हैं। इसी तरह होल्डर और शेन डॉरिच (295* बनाम इंग्लैंड, 2019) दूसरे और मार्लोन सैमुअल-डेरेन सैमी (204 बनाम इंग्लैंड, 2012) तीसरे नंबर पर हैं।