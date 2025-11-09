न्यूजीलैंड ने तीसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए डेवोन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। डेरिल मिचेल के बल्ले से 41 रन निकले। मैथ्यू फोर्ड और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। जवाब में वेस्टइंडीज के लिए रोमारियो शेफर्ड ने सबसे बड़ी पारी (49 रन) खेली। न्यूजीलैंड के लिए सभी गेंदबाजों ने मैच में अच्छी गेंदबाजी की। ईश सोढ़ी और काइल जैमिसन ने 3-3 विकेट अपने नाम किए।

अर्धशतक कॉनवे ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां अर्धशतक कॉनवे ने मैच में 34 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 164.71 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां अर्धशतक रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खिलाड़ी के बल्ले से दूसरा अर्धशतक निकला। कॉनवे ने अब तक 60 टी-20 अंतरराष्ट्री मुकाबले खेले हैं और इसकी 55 पारियों में 36.17 की औसत और 127.98 की स्ट्राइक रेट से 1,628 रन बनाए हैं।

विकेट सोढ़ी ने चटकाए 3 विकेट सोढ़ी ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 34 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 8.50 की रही। उन्होंने एलिक अथानाजे (31), रोवमैन पॉवेल (2) और मैथ्यू फोर्ड (4) को अपना शिकार बनाया। सोढ़ी का वेस्टइंडीज के खिलाफ ये सर्वेश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 12 मुकाबलों में 20.73 की औसत से 15 विकेट लिए हैं। इस खिलाड़ी ने कुल 130 मुकाबलों में 22.28 की औसत से 156 विकेट चटकाए हैं।