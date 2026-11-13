हेनरी ने लिए 6 विकेट (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: मैट हेनरी ने चौथे वनडे में लिए 6 विकेट, हासिल की ये उपलब्धि

लेखन अंकित पसबोला 02:39 pm Nov 13, 202602:39 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के चौथे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 244 रन से करारी शिकस्त दी। बे ओवल में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 89 रन पर सिमट गई। भारत की पारी को समेटने में मैट हेनरी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने कुल 6 विकेट लिए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।