अक्षर पटेल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: अक्षर पटेल ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 300 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:18 pm Oct 30, 202602:18 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर लिए। अक्षर ने फिन एलन को 31 रन के निजी स्कोर पर आउट कर इस खास मुकाम को हासिल किया। वह टी-20 क्रिकेट में 300 विकेट का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 47वें गेंदबाज बन गए हैं। आइए उनके टी-20 करियर के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।