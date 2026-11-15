रोचक रहा आखिरी वनडे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने न्यूजीलैंड को 5वें वनडे मैच में हराया, 3-1 से जीती सीरीज

लेखन अंकित पसबोला 03:21 pm Nov 15, 202603:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के 5वें और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 22 रन से हराते हुए 3-1 से सीरीज जीती। बे ओवल के मैदान पर खेले गए मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए अपने सभी विकेट खोकर 209 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर ही सिमट गई। कीवी टीम से डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।