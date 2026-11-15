भारत ने न्यूजीलैंड को 5वें वनडे मैच में हराया, 3-1 से जीती सीरीज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के 5वें और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 22 रन से हराते हुए 3-1 से सीरीज जीती। बे ओवल के मैदान पर खेले गए मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए अपने सभी विकेट खोकर 209 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर ही सिमट गई। कीवी टीम से डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मैच
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम से रोहित शर्मा (7) और विराट कोहली (5) जल्दी आउट हुए।
खराब शुरुआत के बाद रुतुराज गायकवाड़ (18) और श्रेयस अय्यर (22) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।
मध्यक्रम में अक्षर पटेल (46) और ईशान किशन (46) ने संघर्ष किया और भारत ने सम्मानजनक स्कोर बनाया।
जवाब में न्यूजीलैंड ने 83 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी (3/30) के चलते मेजबान टीम लक्ष्य से दूर रह गई।
कोहली
कोहली ने सीरीज में किया निराश
कोहली ने इस सीरीज में 74, 7, 0 और 5 रन बनाए।
क्रिकबज के मुताबिक, यह केवल दूसरी बार है जब कोहली ने किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 3 पारियों में दहाई का आंकड़ा नहीं छूआ है।
ऐसा पहली बार 2012-13 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान हुआ था, जब उन्होंने 3 पारियों में 0, 6 और 7 रन बनाए थे।
किसी वनडे सीरीज में कोहली के सिंगल-डिजिट स्कोर पर आउट होने की यह सबसे अधिक संख्या है।
रोहित
सीरीज में सिर्फ 7.50 की रही रोहित की औसत
रोहित ने इस सीरीज में 7.50 की औसत से 4 पारियों में कुल 30 रन बनाए।
मौजूदा सीरीज में उनके स्कोर क्रमशः 0, 23, 0 और 7 रन रहे। बतौर सलामी बल्लेबाज यह किसी एक सीरीज में उनकी सबसे कम बल्लेबाजी औसत है।
उनकी सबसे खराब औसत वाली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ 2012 में आई थी, जिसमें उन्होंने 2.5 की औसत के साथ 5 पारियों में सिर्फ 13 रन बनाए थे। तब रोहित नंबर-4 पर खेले थे।
गेंदबाजी
अर्शदीप ने लिए 3 विकेट
भारत की ओर से अर्शदीप सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 10 ओवर में 30 रन देते हुए 3 विकेट लिए।
मोहम्मद सिराज ने भी 2 सफलताएं हासिल की। उन्होंने अपने 10 ओवर में 50 रन दिए।
आकिब नबी ने किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 10 ओवर में 37 रन देते हुए एक विकेट लिया।
अपना वनडे डेब्यू करने वाले यश ठाकुर ने एक विकेट लिया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 38 रन दिए।
सीरीज
भारत ने न्यूजीलैंड में तीसरी बार जीती वनडे सीरीज
न्यूजीलैंड ने 2019 के बाद घर पर वनडे सीरीज गंवाई है। कीवी टीम के घर पर लगातार सीरीज जीत के सिलसिले पर विराम लग गया। बता दें कि 2019 से 2026 के बीच न्यूजीलैंड की टीम ने 11 वनडे सीरीज जीती थी।
भारतीय टीम ने 2019 के बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर वनडे सीरीज जीतने में सफलता हासिल की है।
हाउस्टेट के मुताबिक, भारत ने न्यूजीलैंड की धरती पर कुल तीसरी बार वनडे सीरीज जीती है।
जानकारी
भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचों में अब तक के सबसे कम स्कोर (209) का सफलतापूर्वक बचाव किया है।