न्यूजीलैंड बनाम भारत: विराट कोहली सीरीज में तीसरी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

कोहली ने इस सीरीज में 74, 7, 0 और 5 रन बनाए।

क्रिकबज के मुताबिक, यह केवल दूसरी बार है जब कोहली ने किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 3 पारियों में दहाई का आंकड़ा नहीं छूआ है।

ऐसा पहली बार 2012-13 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान हुआ था, जब उन्होंने 3 पारियों में 0, 6 और 7 रन बनाए थे। किसी वनडे सीरीज में कोहली के सिंगल-डिजिट स्कोर पर आउट होने की यह सबसे अधिक संख्या है।