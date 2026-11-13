न्यूजीलैंड ने जीता मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार मिली

लेखन अंकित पसबोला 02:01 pm Nov 13, 202602:01 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के चौथे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 244 रन से हराया। बे ओवल में खेले गए मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 89 रन पर सिमट गई। इस हार के बावजूद भारत ने सीरीज में फिलहाल 2-1 से बढ़त बनाई हुई है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।