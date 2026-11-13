न्यूजीलैंड बनाम भारत: विल यंग ने वनडे में लगाया अपना 5वां शतक, जानिए उनके आंकड़े 

न्यूजीलैंड बनाम भारत: विल यंग ने वनडे में लगाया अपना 5वां शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज विल यंग ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के चौथे वनडे मैच में शतक (125) लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 5वां और भारत के खिलाफ पहला ही शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने टिम साइफर्ट (58) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 85 रन भी जोड़े। अपनी इस पारी से पहले यंग ने सीरीज के शुरुआती 2 पारियों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूआ था।
पारी
जोरदार रही यंग की पारी
यंग जब 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उन्हें आकिब नबी के ओवर में 2 जीवनदान मिले।
न्यूजीलैंड की पारी के दूसरे ओवर के दौरान नबी की गेंद पर स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने उनका कैच छोड़ा। इसके अगली ही गेंद पर विकेटकीपर ईशान किशन उनका कैच नहीं ले सके।
इन मौकों का यंग ने भरपूर फायदा उठाते हुए पारी को शतक में तब्दील किया।
वह 108 गेंदों में 125 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
ऐसा है यंग का वनडे करियर
यंग ने 2021 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी।
उन्होंने अब तक 67 मैचों की 66 पारियों में लगभग 35 की औसत के साथ 2,190 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 शतक और 12 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।
इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 125 रन रहा है। दिलचस्प रूप से उन्होंने अपने 5 में से 4 वनडे शतक न्यूजीलैंड में खेलते हुए लगाए हैं।
भारत
भारत के खिलाफ यंग ने लगाया अपना पहला शतक
यंग ने भारत के खिलाफ अब तक 10 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 9 पारियों में उन्होंने 35.88 की औसत और 85.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 323 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है।
इस सीरीज के पहले वनडे मैच में वह सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए थे और दूसरे मैच में वह 6 रन ही बना सके थे। इसके बाद तीसरा वनडे मैच बारिश के चलते नहीं खेला जा सका था।
आंकड़े
अपने घर पर शानदार रहा है यंग का प्रदर्शन
यंग ने न्यूजीलैंड में अब तक 24 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 23 पारियों में उन्होंने 43.94 की औसत के साथ 835 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक के अलावा 3 अर्धशतक लगाए हैं।
विदेशों में उन्होंने 33 वनडे पारियों में 34.03 की औसत और 82.62 की स्ट्राइक रेट से 1,089 रन अपने नाम किए हैं।
तटस्थ मैदानों पर उन्होंने 10 पारियों में 26.60 की औसत से 266 रन बनाए हैं।