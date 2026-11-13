न्यूजीलैंड बनाम भारत: विल यंग ने वनडे में लगाया अपना 5वां शतक, जानिए उनके आंकड़े 

यंग जब 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उन्हें आकिब नबी के ओवर में 2 जीवनदान मिले।

न्यूजीलैंड की पारी के दूसरे ओवर के दौरान नबी की गेंद पर स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने उनका कैच छोड़ा। इसके अगली ही गेंद पर विकेटकीपर ईशान किशन उनका कैच नहीं ले सके।

इन मौकों का यंग ने भरपूर फायदा उठाते हुए पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 108 गेंदों में 125 रन बनाकर आउट हुए।