टिम साइफर्ट ने भारत के खिलाफ चौथे वनडे में लगाया अर्धशतक, हासिल की ये उपलब्धि 

साइफर्ट ने पारी का दूसरा ओवर करने आए आकिब नबी के खिलाफ चौका और छक्का लगाकर अच्छी फॉर्म में संकेत दिए।

इसके बाद उन्होंने गुरनूर बरार के ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाया।

आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

वह 48 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर बरार की गेंद पर आउट हुए। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए।