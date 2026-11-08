न्यूजीलैंड बनाम भारत: हैमिल्टन के मैदान पर कैसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

न्यूजीलैंड ने हैमिल्टन के सेडन पार्क में अपना पहला वनडे मुकाबला 1981 में खेला था।

टीम ने इस मैदान पर 38 वनडे खेले हैं, जिनमें से 28 में उसे जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। 3 मैच बेनतीजा रहे हैं।

वहीं, भारतीय टीम ने 12 वनडे मुकाबले खेले हैं। इनमें से उसे सिर्फ 3 में जीत मिली है, जबकि 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।