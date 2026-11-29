जुरेल ने बनाए 88 रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: ध्रुव जुरेल शतक से चूके, भारतीय टीम 246 रन पर सिमटी

लेखन अंकित पसबोला 07:33 am Nov 29, 202607:33 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के ध्रुव जुरेल शतक से चूक गए और 88 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी की मदद से भारत ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 246 रन बनाए। न्यूजीलैंड के 356 रन के जवाब में भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर 110 रन से पिछड़ गई। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी के बारे में जानते हैं।