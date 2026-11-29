क्राइस्टचर्च टेस्ट: ध्रुव जुरेल शतक से चूके, भारतीय टीम 246 रन पर सिमटी
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के ध्रुव जुरेल शतक से चूक गए और 88 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी की मदद से भारत ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 246 रन बनाए। न्यूजीलैंड के 356 रन के जवाब में भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर 110 रन से पिछड़ गई। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी के बारे में जानते हैं।
पारी
शानदार रही जुरेल की पारी
भारत ने जब 104 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए।
उन्होंने हेगले ओवल की पिच में न्यूजीलैंड की कहर बरपाती गेंदबाजी का डटकर सामना किया।
उन्होंने आकाश दीप के साथ 46 रन और गुरनूर बरार के साथ 64 रन की साझेदारियां की।
वह 170 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 88 रन बनाकर 10वें विकेट के रूप में आउट हुए।
भारत
ऐसी रही भारत की बल्लेबाजी
भारत से पारी की शुरुआत करते हुए यशस्वी जायसवाल अपना खाता भी नहीं खोल सके।
इसके बाद देवदत्त पडिक्कल (21), कप्तान शुभमन गिल (17), और विकेटकीपर ऋषभ पंत (23) भी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके।
धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने 80 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन बनाए।
इसके बाद जुरेल ने संघर्ष किया और आकाश दीप ने 29 रन का योगदान दिया।
आंकड़े
न्यूजीलैंड में भारत के लिए 7वें या उससे निचले क्रम पर दूसरा सर्वोच्च स्कोर
जुरेल अब न्यूजीलैंड में भारत के लिए 7वें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया।
उनसे आगे अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्होंने 2014 में वेलिंग्टन में शतक (118) लगाया था।
जुरेल और बरार ने 64 रन की साझेदारी की। यह न्यूजीलैंड में भारत के लिए 9वें या 10वें विकेट की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।
सैयद किरमानी और शिवलाल यादव (105 रन, 1981), और मोहम्मद अजहरुद्दीन और अतुल वासन (86 रन, 1990) उनसे आगे हैं।
करियर
ऐसा है जुरेल का टेस्ट करियर
जुरेल ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था।
उन्होंने अब तक 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 21 पारियों में 45.38 की औसत से 817 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक 2 और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 125 रन का रहा है।
साल 2024 में उन्होंने एक टेस्ट खेला और 19 रन बनाए थे। 2025 में उन्होंने 5 टेस्ट की 9 पारियों में 32.12 की औसत से 257 रन बनाए थे।