ब्लंडेल शतक से चूके (तस्वीर: एक्स/@ICC)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: टॉम ब्लंडेल शतक से चूके, भारत के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया

लेखन अंकित पसबोला 07:42 am Nov 28, 202607:42 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की अपनी पहली पारी में 89 रन बनाए। वह अपने टेस्ट करियर 7वें शतक से चूक गए। यह भारतीय टीम के विरुद्ध उनकी सर्वोच्च पारी रही। उनकी इस पारी की मदद से कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 350 से अधिक रन का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।