निकोल्स ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।

उन्होंने अब तक 61 मुकाबले खेले हैं। इसकी 95 पारियों में लगभग 40 की औसत से 3,400 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।

उनके बल्ले से 12 शतक के अलावा 12 ही अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 200* रन रहा है।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इस खिलाड़ी के बल्ले से 9,000 से ज्यादा रन निकले हैं।