भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किया

सैमसन ने मैच में 33 गेंदों का सामना किया और 67 रन की पारी खेली। उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 203.03 रही। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने उन्हें आउट किया।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाजों के बीच 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब सैमसन के नाम दर्ज हो गया है।

उन्होंने 7 बार यह किया है।