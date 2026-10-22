भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च लक्ष्य हासिल किया
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की। क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 225/4 का स्कोर बनाया, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 82 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने संजू सैमसन के अर्धशतक (67) और नमन धीर (42*) की मदद से लक्ष्य हासिल किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत द्वारा हासिल किया गया सर्वोच्च लक्ष्य है।
लेखा-जोखा
रोचक रहा पहला टी-20 मैच
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने 45 रन बनाए।
उनके बाद फिलिप्स ने अर्धशतक लगाया, जबकि बेवन जैकब्स ने 16 गेंदों में 31 रन का योगदान दिया और कीवी टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा।
लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को संजू सैमसन (67) और अभिषेक शर्मा (29) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। मध्यक्रम में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर (42) ने भी संघर्ष दिखाया।
अंत में नमन धीर (42*) ने आखिरी ओवर में जीत दिलाई।
ग्लेन फिलिप्स
फिलिप्स ने भारत के खिलाफ अपना तीसरा अर्धशतक लगाया
न्यूजीलैंड ने 80 रन के स्कोर पर जब अपना दूसरा विकेट खोया, तब फिलिप्स क्रीज पर आए।
उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में लगातार 3 चौके लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए।
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
वह 40 गेंदों में 82 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 13वां और भारत के खिलाफ तीसरा अर्धशतक साबित हुआ।
जानकारी
फिलिप्स ने भारत के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया
फिलिप्स ने भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। इससे पहले उनका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था। भारत के खिलाफ उन्होंने अब तक 16 पारियों में 26.53 की औसत के साथ 398 रन बनाए हुए हैं।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने तोड़ा शिनवारी का पिछला रिकॉर्ड
अभिषेक ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी के ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया।
वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पहली गेंद पर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने।
यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 7वां ऐसा मौका है, जब अभिषेक ने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया।
क्रिकबज के मुताबिक, अफगानी बल्लेबाज शिनवारी ने 6 बार अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था।
जानकारी
न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया
न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर (संयुक्त रूप से) बनाया। इसी साल तिरुवनंतपुरम में भी कीवी टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सभी विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। इसके बावजूद न्यूजीलैंड को हार मिली थी।
सैमसन
सैमसन ने लगाया अर्धशतक
सैमसन ने मैच में 33 गेंदों का सामना किया और 67 रन की पारी खेली। उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 203.03 रही। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने उन्हें आउट किया।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाजों के बीच 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब सैमसन के नाम दर्ज हो गया है।
उन्होंने 7 बार यह किया है।
जानकारी
भारत ने रचा इतिहास
भारतीय टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य हासिल करने का अपना नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले भारत द्वारा हासिल किया सर्वोच्च लक्ष्य 209 रन का था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया (वाईजैक, 2023) और न्यूजीलैंड (रायपुर, 2026) के खिलाफ 209 रन के लक्ष्य हासिल किए थे।
धीर
नमन धीर और अय्यर ने दिलाई जीत
भारत की इस जीत में कप्तान अय्यर ने 28 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 2 छक्के शामिल रहे।
भारतीय ऑलराउंडर नमन धीर ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने 15 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 42 रन बनाकर नाबाद रहे।
अय्यर और नमन ने मिलकर 22 गेंदों में 43 रन की साझेदारी की।
अक्षर पटेल ने भी 14 गेंदों में 24 रन का योगदान दिया।