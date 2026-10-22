न्यूजीलैंड बनाम भारत: अभिषेक शर्मा ने अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाकर बनाया ये विश्व रिकॉर्ड

अभिषेक ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी के ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया।

यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 7वां ऐसा मौका है, जब अभिषेक ने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है।

क्रिकबज के मुताबिक, अफगानी बल्लेबाज शिनवारी ने 6 बार अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था।

इस सूची में सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 5 बार ऐसा किया है।