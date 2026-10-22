ग्लेन फिलिप्स ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च टी-20 स्कोर बनाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 02:49 pm Oct 22, 202602:49 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में नाबाद 82 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 13वां और भारत के खिलाफ तीसरा अर्धशतक साबित हुआ। उनकी पारी की मदद से कीवी टीम ने क्राइस्टचर्च में पहले बल्लेबाजी करते हुए 225/4 का स्कोर बनाया। इस मैदान पर यह कीवी टीम का सर्वोच्च स्कोर है। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।