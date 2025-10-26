न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। एक समय इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज सिर्फ 56 रन पर पवेलियन में थे। यहां से कप्तान हैरी ब्रूक ने 135 रन की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। जैकरी फॉल्क्स ने कीवी टीम के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। जवाब में माइकल ब्रेसवेल (51) और डेरिल मिचेल (78*) की उम्दा पारियों के दम पर न्यूजीलैंड को जीत मिल गई।

शतक ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा पहला वनडे शतक इंग्लैंड के कप्तान ने 101 गेंदों का सामना किया और 135 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 133.66 की रही। ये उनके वनडे करियर का दूसरा और कीवी टीम के खिलाफ पहला शतक रहा। उन्होंने अब तक 33 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 38.96 की औसत से 1,130 रन बनाने में सफल रहे हैं। ये ब्रूक के वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है।

उपलब्धि ब्रूक ने हासिल की ये उपलब्धि ब्रूक वनडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड के लिए एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा इयोन मोर्गन (17 छक्के बनाम अफगानिस्तान, 2019), जोस बटलर (14 छक्के बनाम नीदरलैंड, 2022), बटलर (12 छक्के बनाम वेस्टइंडीज, 2019) और बेन स्टोक्स (10 छक्के बनाम भारत, 2021) कर चुके हैं। ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पारी में 11 शानदार छक्के जड़े।

विकेट फॉल्क्स ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल फॉल्क्स ने मैच में 7 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 41 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.90 की रही। इस खिलाड़ी ने बेन डकेट (2), जो रूट (2), जेकब बेथल (2) और सैम कर्रन (6) को अपना शिकार बनाया। ये फॉल्क्स के वनडे करियर का पहला 4 विकेट हॉल और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। यह खिलाड़ी अपना सिर्फ दूसरा वनडे मुकाबला खेल रहा था।

शून्य केन विलियमसन पहली बार वनडे क्रिकेट में गोल्डन डक पर हुए आउट न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने वनडे क्रिकेट में अपने करियर का पहला गोल्डन डक (पहली गेंद पर आउट) दर्ज किया। इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रायडन कार्स की फुल लेंथ गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेटकीपर बटलर के दस्तानों में चली गई। विलियमसन 9 साल बाद वनडे प्रारूप में खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। वह चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे थे।

अर्धशतक ब्रेसवेल की पारी पर एक नजर ब्रेसवेल ने मैच में 51 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 100 की रही। ये उनके वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 35 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 30 पारियों में 38.47 की औसत से 808 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 140 रन रहा है।