भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप में अजेय है न्यूजीलैंड, ICC फाइनल में 2 बार हराया

ICC भारत को हराकर 2 ट्रॉफी जीत चुकी है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने अब तक 2 ICC ट्रॉफी जीती है और दिलचस्प बात यह है कि दोनों बार फाइनल में उसने भारत को हराया है। साल 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड ने 49.4 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। वहीं, 2021 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में कीवी टीम ने भारत को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था।

हेड-टू-हेड टी-20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई भारत टी-20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले हुए हैं। इन सभी मैचों में कीवी टीम को ही जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 2007 में खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 10 रन से जीता था। दूसरी भिड़ंत साल 2016 में हुई थी। उस मुकाबले को कीवी टीम ने 47 रन से जीता था। आखिरी बार 2021 में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ और न्यूजीलैंड को 8 विकेट से जीत मिली थी।

पहली ऐसा करने वाली पहली टीम होगी भारत और न्यूजीलैंड भारत और न्यूजीलैंड तीनों प्रारूपों में किसी ICC ट्रॉफी के फाइनल में आमने-सामने होने वाली पहली टीमें बनेंगी। साल 2021 में दोनों टीमों के बीच WTC फाइनल खेला गया था। इसके बाद 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल (वनडे) में भी भारत और न्यूजीलैंड का आमना-सामना हुआ, जहां भारतीय टीम ने कीवी टीम को 4 विकेट से हराया था। अब दोनों टीमें टी-20 विश्व कप के फाइनल में एक बार फिर खिताब के लिए भिड़ने जा रही हैं।

